Cardano al Campo, rubano alcolici e aggrediscono i vigilantes: caccia a due giovanissimi

Cardano al Campo (Varese), 24 gennaio 2024 – Sarebbero giovanissimi, così li hanno descritti alcuni testimoni, gli autori della razzia compiuta da due ragazzi ieri sera in un supermercato a Cardano al Campo. Ricerche sono in corso da parte dei carabinieri di Gallarate intervenuti subito sul posto non appena ricevuta la segnalazione. I due ragazzi sono entrati nell’esercizio commerciale e dagli scaffali hanno “prelevato” lattine e qualche bottiglia di alcolici, quindi per uscire senza pagare hanno spintonato cassieri e due addetti alla vigilanza che hanno tentato di bloccarli. I due vigilantes sono stati accompagnati al pronto soccorso per controlli, le ricerche sono ancora in corso, al vaglio le immagini delle telecamere.