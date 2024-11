Capodanno sul ghiaccio. A Malnate arriva la pista

Per la prima volta Malnate ospiterà una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sarà proprio questa novità ad aprire il periodo delle feste in città. La pista sarà inaugurata domenica 1 dicembre nel parcheggio delle scuole medie e resterà aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio. Prima della chiusura natalizia delle scuole, i bambini delle quarte e quinte elementari e i ragazzi delle medie usufruiranno della pista di pattinaggio durante l’orario scolastico, in sostituzione all’ora di motoria (offerta dall’amministrazione comunale). Sempre domenica 1 dicembre, al campetto da basket delle scuole medie, si terrà un mercatino degli hobbisti accompagnato da punti ristoro. Venerdì 6 dicembre all’aula magna delle scuole medie si terrà invece una serata all’insegna della comicità. Domenica 8 dicembre, in piazza Tessitrici, ci sarà la tradizionale accensione dell’albero in collaborazione con la parrocchia. Sabato 14 dicembre alle 16.30, nell’aula magna delle scuole medie, si terrà uno spettacolo di burattini per bambini, mentre lunedì 16 il consiglio dei bambini si ritroverà in Villa Braghenti per addobbare il parco. Sabato 21 dicembre, alla pista, i bambini potranno pattinare con i personaggi di Frozen, mentre in serata ci sarà il concerto di gala a cura del corpo filarmonico cittadino. Sabato 28 dicembre alle 10.30 in biblioteca letture ad alta voce per bambini a tema natalizio e infine martedì 31 dicembre Capodanno sul ghiaccio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Il Distretto urbano del commercio organizza un concorso per votare la vetrina natalizia più bella e ci sarà una campagna promozionale a favore dei negozi di vicinato. Infine le luci. "A causa di una diffida inviataci da Enel Sole, che riportava l’impossibilità di utilizzare i pali della luce per gli allestimenti natalizi, non verranno collocate le classiche luminarie statiche sulle strade – spiega il sindaco Nadia Cannito –. Abbiamo quindi deciso di far sì che le luci siano il contorno di momenti conviviali, non rinunciando a un Natale luminoso. Perciò verranno creati alcuni punti di luce in luoghi strategici". Tra le installazioni luminose, un trenino e una renna di grandi dimensioni e una postazione per i selfie.