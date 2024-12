Capodanno 2025 e feste in piazza: controlli speciali a Varese

Varese – Le misure straordinarie adottate prima del Natale saranno prorogate. È stato deciso ieri, durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. I controlli speciali “hanno ottenuto ottimi risultati in provincia nelle scorse festività e verranno riproposte in occasione dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno”. Il presidio straordinario servirà “a protezione delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale, dei siti che ospitano eventi di intrattenimento e festeggiamento di fine anno nonché degli obiettivi sensibili e ogni altro luogo ritenuto a rischio”. La decisione era stata presa dopo l’attentato in Germania dello scorso 20 dicembre.

Il comitato provinciale aveva così predisposto una serie di controlli straordinari vicino ai mercatini di Natale, in contemporanea alle fiere e agli altri eventi istituzionali e di associazioni del territorio. Oltre alla “protezione“ di hobbysti, turisti, piazze e manifestazioni culturali, per le giornate di oggi e domani è anche stata programmata la predisposizione “dei necessari servizi per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e adottare ogni efficace misura per contrastare l’utilizzo di fuochi pirotecnici illegali”. In diversi Comuni, i sindaci hanno firmato anche le ordinanze anti-botti: le polizie locali saranno quindi impegnate, insieme alle forze dell’ordine, per garantire il rispetto delle disposizioni, che puntano a tutelare l’incolumità delle persone, soprattutto i più giovani, e a limitare l’elenco che, ogni anno, vede feriti per i petardi esplosi per strada.