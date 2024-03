Il fiuto di Kevin e Zorro: cani antidroga in missione speciale, arrestato spacciatore

Busto Arsizio (Varese) – Cani antidroga protagonisti, Kevin, "in servizio" nell’ unità cinofila dei Carabinieri di Casatenovo (Lecco), Zorro, prezioso collaboratore degli agenti della Polizia locale di Gallarate. Grazie a Kevin e al suo fiuto i militari dell’Arma di Busto Arsizio hanno trovato oltre 10 kg di droga nascosta in un box auto, a Fagnano Olona, nella disponibilità di un uomo di 51 anni, già in carcere per spaccio, dopo essere stato arrestato il 2 marzo scorso. I carabinieri della compagnia bustese hanno quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per detenzione abusiva di armi e ricettazione, il cinquantunenne, torinese, residente in provincia di Varese.

I militari hanno effettuato la perquisizione del box auto, il "magazzino" dell’arrestato, con l’ausilio di Kevin, il cane dell’ unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Casatenovo (LC), trovando 34.150 euro in contanti, 11,140 kg. di hashish, suddivisa in panetti da 100 gr. circa; 1,250 kg. cocaina pura, suddivisa in dosi, 2 coltelli della lunghezza di 20 cm circa, 1 un fucile a canne mozze cal. 20, risultato provento di furto, una pistola cal. 6, la cui provenienza è in corso di accertamento,250 ) munizioni di vario calibro, materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro in attesa di essere versato presso il competente Ufficio Corpi di Reato, mentre la somma contante verrà versata sul deposito giudiziario. Impegnato nei giorni scorsi anche Zorro, il quattrozampe antidroga della Polizia locale di Gallarate. Il servizio degli agenti del comando gallaratese è stato svolto in prossimità di alcuni istituti scolastici, il fiuto di Zorro li ha portati a trovare 4 grammi di hashish nascosti nello zaino di un minorenne che è stato segnalato al prefetto, prontamente informati i genitori. Kevin e Zorro ancora una volta hanno confermato quanto importante sia la loro collaborazione.