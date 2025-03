Campo dei Fiori Trail, duemila iscritti. Adesioni aperte sino a lunedì

Non solo un evento sportivo, ma anche una festa per il pubblico e un’importante occasione di promozione del Varesotto all’estero. Il Campo dei Fiori Trail che si terrà sabato e domenica prossimi con base a Gavirate porterà sul territorio appassionati di corsa in montagna da ben 33 diverse nazioni. Sono già oltre 2000 gli iscritti, con diverse sorprese. Il Team Orthia dal Portogallo porterà ben 20 atleti. Chi farà più strada per raggiungere il lido di Gavirate partirà` invece da Singapore, Stati Uniti, Brasile e Malesia. C’è ancora tempo: le iscrizioni si chiuderanno alle 24 di lunedì e quest’anno la Campo dei Fiori Outdoor Asd – organizzatrice della manifestazione – permetterà ai più indecisi di iscriversi fino all’ultimo secondo sul portale di WeDoSport.

Il programma prevede quattro gare competitive di trail running e un raduno ciclistico non competitivo in collaborazione con All4cycling. L’invito per il pubblico è quello di andare a fare il tifo al Villaggio Trail di Gavirate, sia durante le partenze che alle premiazioni.