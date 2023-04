Campione di differenziata C’è anche la città Premiati i 308 Comuni

Al Mind, in Cascina Triulza, sono stati premiati i 308 Comuni “Rifiuti free” lombardi che si sono attestati oltre il 65% di raccolta differenziata e contemporaneamente hanno conferito meno di 75Kg abitanteanno di rifiuti indifferenziati. Nerviano, con una percentuale di 81,9 di differenziata e 74 kg di indifferenziato abitanteanno, è così entrata ancora una volta in quel 20% di Comuni lombardi virtuosi nella raccolta dei rifiuti. L’evento è stato organizzato da Legambiente Lombardia, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Lombardia. I Comuni Rifiuti free sono stati premiati dal direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, dal direttore di Legambiente Lombardia Andrea Causo e dal direttore attività produttive e controlli di Arpa Lombardia Sergio Padovani.

"Prosegue il percorso virtuoso che Nerviano, uno fra i primi comuni dell’Alto Milanese, ha intrapreso ormai dal lontano 1996 - ha commentato l’assessore all’Ambiente, Sergio Parini, che ha ritirato il premio a nome dell’amministrazione - ed è l’ennesima conferma di un percorso importante che mi porta a ringraziare i cittadini di Nerviano, veri artefici di questo prestigioso riconoscimento. Come le altre amministrazioni, anche noi crediamo fortemente nell’importanza della raccolta differenziata e nella necessità di arrivare a una economia circolare compiuta, in quanto rappresenta il migliore degli approcci sul tema e l’unica strada per contenere gli impatti sull’ambiente, oltre (ovviamente), alla necessaria misura consistente nella riduzione complessiva della produzione di rifiuti". Più severa la sindaca, Daniela Colombo: "Nonostante questi eccellenti risultati, per i quali ringrazio calorosamente tutti i nervianesi, devo tuttavia constatare l’atteggiamento di alcuni cittadini irrispettosi degli altri che mostrano un totale disinteresse delle regole e spregio del territorio. Infatti, pur se il sistema porta a porta per la raccolta del materiale e il funzionamento della piattaforma comunale rispondono totalmente alle esigenze di conferimento dei rifiuti, la piaga degli scarichi e degli abbandoni abusivi è sotto gli occhi di tutti". S.V.