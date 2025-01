Campionario di droga e un boa constrictor. Coppia finisce nei guai

Una coppia di trentenni, una donna e un uomo conviventi, residenti nella Valcuvia, sono stati denunciati dai carabinieri per coltivazione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti, detenzione di specie tutelate. All’interno dell’abitazione una serra domestica per coltivare marijuana e un rettilario con vari serpenti tra cui un “boa constrictor imperator“, esemplare molto temuto, lungo un paio di metri. Sabato è stato fermato l’uomo per un controllo, è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di droga. I carabinieri della compagnia di Luino hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione. La presenza in casa di una bambina ha indotto, inoltre, a estendere la particolare segnalazione all’autorità giudiziaria dei minori di Milano. La coppia è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese.