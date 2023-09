Campetti di calcetto. Progetti per il lifting

I campetti di calcetto di via Alfieri torneranno a vivere? E’ quanto si augura il comune di San Vittore Olona che prenderà in esame le proposte di project financing per la riqualificazione del centro sportivo, ormai abbandonato da anni. Le proposte in comune dovranno pervenire nel periodo compreso tra il 6 novembre e il 10 novembre 2023. Le manifestazioni di interesse dovranno concretizzarsi nella predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Poi il comune valuterà, entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle proposte, la fattibilità delle medesime. Quindi il progetto definitivamente approvato sarà inserito negli strumenti di programmazione del comune di San Vittore Olona e la proposta sarà messa a gara, col promotore che potrà esercitare diritto di prelazione.

