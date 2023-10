Campagna antinfluenzale, in fila nei centri vaccinali. Come fare a prenotarsi

Varese, 4 ottobre 2023 – È partita bene la campagna vaccinale antinfluenzale e anticovid nella giornata di domenica con il Vax day che ha coinvolto le due aziende sanitarie del territorio varesino, Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona.

Domenica sono state 650 le persone vaccinate nei sette centri vaccinali di Asst Sette Laghi, cioè le Case di Comunità di Varese, di Arcisate, Laveno e Tradate, e i centri territoriali di Azzate, Luino e Sesto Calende. Richiesto anche il nuovo vaccino anticovid: secondo i dati resi noti dall’azienda sanitaria, dei 650 vaccinati contro l’infuenza, 182 hanno scelto di ricevere la co-somministrazione con il vaccino anticovid.

I centri che hanno raccolto il maggior numero di persone sono quelli dei distretti più popolosi, Varese e Tradate, ma l’affluenza è stata decisamente buona anche nelle altre sedi.

!Ringrazio tutti gli operatori che hanno organizzato l’open day e gestito la complessa macchina vaccinale – ha detto il direttore sociosanitario di Asst Sette Laghi, Giuseppe Calicchio) –. Invito i cittadini, che rientrano nelle categorie a cui la vaccinazione è offerta, a non perdere questa opportunità e a rivolgersi alle nostre sedi per ricevere il vaccino antinfluenzale, anticovid, antipneumococco e anti herpes zoster, a seconda dei casi". La campagna vaccinale continua, sul sito di Asst Sette Laghi tutte le informazioni sulle date e sulle prenotazioni da effettuare, a partire dal 9 ottobre, sulla piattaforma regionale.

Centri vaccinali aperti per il vax day del primo ottobre anche nel territorio dell’Asst Valle Olona: all’ex Caserma dell’Aeronautica gallaratese si sono presentati in 508, di cui 352 per l’inoculazione del vaccino antinfluenzale e 156 per quello anticovid.

La risposta alla prima chiamata per vaccinarsi è stata soprattutto da parte degli over 60, in entrambi i casi, mentre, per il vaccino antinfluenzale, oltre 100 sono state le dosi somministrate in ambito pediatrico.

Per prenotazioni e informazioni è attivo il numero verde regionale 800.894.545 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.