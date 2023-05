Cammina nudo per strada Giovane in ospedale per accertamenti

Un incontro a dir poco strano quello che hanno avuto ieri attorno alle 13 alcuni cittadini in via XX Settembre a Legnano. Un uomo completamente nudo camminava lungo la strada davanti alle scuole Carducci diretto verso San Giorgio su Legnano. Immediato l’allarme dato alle forze dell’ordine che nell’arco di breve tempo hanno bloccato l’uomo e lo hanno identificato. Nessun atto clamoroso o dagli intenti esibizionistici. Si tratta di un venticinquenne con problemi psichici che è poi stato trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano per accertamenti. Una decina di giorni fa era successo nel tardo pomeriggio in zona Sant’Erasmo e si trattava della medesima persona. Ch.S.