Camion si ribalta. Sulla strada lattine e vetro

Sono proseguite fino in serata le operazioni per il camion che si è ribaltato ieri pomeriggio alle 13,30 alla rotonda tra Saronno e Gerenzano, bloccando la Varesina in entrambe le direzioni. L’autotreno, carico di vetro e lattine, si è rovesciato nel tratto tra viale Lazzaroni e via Clerici, disperdendo parte della merce sulla carreggiata. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Saronno, della polizia locale di Saronno e Gerenzano, oltre dei soccorritori del Sos Uboldo con un’ambulanza e un’auto infermieristica. Il conducente, un uomo di 49 anni, è stato assistito sul posto senza riportare gravi conseguenze. Le operazioni di rimozione, supportate da due gru, si sono protratte per ore. La polizia locale sta effettuando accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli.