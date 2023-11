Camion fa un salto di carreggiata e coinvolge due auto: quattro feriti

Un pauroso incidente sulla A8 Milano-Varese ha mandato in tilt nella giornata di ieri l’autostrada fino al pomeriggio quando è stato finalmente riaperto il tratto dell’A8, compreso tra Legnano e Origgio ovest in direzione Milano rimasto chiuso per l’intera mattinata. L’incidente è avvenuto al Km 13 con un mezzo pesante che ha fatto un salto di carreggiata coinvolgendo due auto attorno alle 4.30 di ieri mattina. Il camion in viaggio verso Varese, è andato fuori strada ed è finito contro il guard rail. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Nel tratto interessato il traffico per la gran parte della giornata ha transitato su una corsia in direzione Milano provocando code di chilometri fin dall’entrata di Castellanza. Nell’incidente sono state soccorse quattro persone: tre uomini di 23, 41 e 62 anni e una donna di 57, trasportati al Galeazzi di Milano e all’ospedale di Castellanza per essere medicati. Quasi illeso il camionista. Altri incidenti si sono verificati sempre in direzione Milano nello stesso tratto prima delle 7: uno alle 6.20 circa al bivio A8A9 all’altezza di Origgio e un altro a distanza di pochi minuti sempre in direzione Sud, e sempre nello stesso tratto, causando forti disagi.