Cala il silenzio su Sesto Calende Proclamato il lutto cittadino

Lutto cittadino oggi, primo giugno, dalle 18,30 alle 20,30, a Sesto Calende, il sindaco Giovanni Buzzi (nella foto) ha firmato ieri l’ordinanza. Di fronte alla tragedia avvenuta nella serata di domenica nel tratto di lago antistante la frazione di Lisanza e al suo pesante bilancio, 4 vittime, c’è lo sgomento di un’intera comunità che mai aveva vissuto un incidente nelle acque del Verbano di questa gravità. Il pensiero tra i sestesi è ai familiari delle vittime il cui ricordo resterà nella cittadina. E oggi sarà lutto cittadino.

"Da tempo non veniva proclamato – spiega il sindaco Buzzi – ma di fronte all’evento tragico di domenica abbiamo ritenuto doveroso proclamarlo". Quanto accaduto, si legge nell’ordinanza "è una circostanza luttuosa che ha suscitato profonda commozione tra i cittadini di Sesto Calende, nella nazione, a livello internazionale, in particolare nelle comunità di provenienza delle vittime". Doveroso pertanto rappresentare in modo formale e solenne il cordoglio della comunità, un segnale di vicinanza "alle persone e alle famiglie coinvolte dalla tragica scomparsa". Con la proclamazione del lutto cittadino, i sestesi sono invitati a osservare oggi un minuto di silenzio alle 19 e luci spente nei negozi, "un segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto". Nell’ordinanza inoltre è stata disposta per l’intera giornata l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.

Era una bella giornata domenica, l’ultima di maggio, clima quasi estivo, tante barche erano sul lago, poi all’improvviso nel tardo pomeriggio il peggioramento delle condizioni meteorologiche, il cielo si è fatto scuro, l’annuncio del violento temporale con grandine e forti folate di vento che poi si è abbattuto. Le barche che erano fuori rientravano, la "Good…uria" con la comitiva di agenti segreti, israeliani e italiani, che avevano trascorso la giornata sull’imbarcazione, si è invece capovolta ed è affondata. Oggi a Sesto Calende sarà lutto cittadino nel ricordo delle quattro vittime, due agenti dell’intelligence italiana, Claudio Alonzi, Tiziana Barnobi, un ex agente del Mossad, l’israeliano Erez Shimoni e la moglie dello skipper e proprietario del natante, Claudio Carminati,Anya Bozhkova.R.F.