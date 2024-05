Cairate, investe e uccide una coppia di novelli sposi: condannato a cinque anni per omicidio colposo

Cairate (Varese), 21 maggio 2024 – Nel 2015 aveva provocato un tragico incidente che era costato la vita a una giovane coppia di Cairate: a distanza di nove anni da quell’episodio per Rubil Behiri, 32 anni, si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio. I Carabinieri della Compagnia di Legnano, infatti, hanno prelevato questa settimana a Nerviano, dove l’uomo lavora, l’ordine di carcerazione e Behiri dovrà scontare cinque anni per omicidio colposo.

Michela Furnari, 38 anni e Mario Cocco, 36 anni, residenti nella frazione di Cairate di Boladello, erano appena rientrati dal loro viaggio di nozze quando, nella tarda serata dell’11 luglio del 2015 mentre viaggiavano a bordo del loro scooter, in via Cassano a Cairate erano stati vittime di uno scontro frontale con un’auto, una Ford Focus, alla cui guida c’era il giovane cittadino albanese. Per la coppia in sella allo scooter non c’era stato nulla da fare perché, sbalzati dal mezzo, erano morti sul colpo.

Durante il processo era poi emerso che Behiri, come raccontato dai testimoni che in quel momento stavano percorrendo la stessa direttrice, sotto l’effetto di cocaina aveva compiuto un sorpasso azzardato complicato dalla scarsa visibilità. Nel 2020 la Procura di Busto Arsizio, a seguito del processo ordinario con dibattimento che aveva fatto seguito a due rigetti di istanze di patteggiamento, aveva chiesto 6 anni di reclusione, ma il Giudice aveva inflitto una pena di 9 anni di reclusione con revoca della patente. L’iter giudiziario era poi proseguito e ora, a distanza di nove anni dall’episodio, per Behiri si sono aperte le porte del carcere dove dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione.