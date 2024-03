Busto, scontro fra auto. Feriti due pensionati

Una donna di 77 anni e un uomo di 79 sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato ieri mattina intorno alle 11 a Busto Arsizio. Lo scontro tra le due auto è avvenuto all’incrocio tra viale Sicilia e via Monreale, proprio all’altezza della svolta. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per gli incidenti stradali. Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario al soccorso dei due automobilisti e alla messa in sicurezza dei veicoli. Le persone coinvolte sono state portate in ospedale in codice giallo: per loro fortunatamente solo lievi traumi.

Un altro sinistro, sempre in mattinata, si è verificato invece a Comerio, in via Ceppe. In questo caso è rimasto coinvolto un mezzo di Econord impegnato nella raccolta dei rifiuti. Per cause in fase di accertamento il camioncino è precipitato nella scarpata a lato strada. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i carabinieri di Gavirate per i rilievi e una gru per effettuare il recupero del mezzo.