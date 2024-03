Busto rende omaggio alla sua poetessa

È stata una grande voce poetica Marisa Ferrario Denna (nella foto), donna di grande cultura e raffinata poetessa, nata e vissuta a Busto Arsizio. A lei è dedicata dall’amministrazione comunale, dalla prima edizione, la rassegna di poesia che prende il via oggi, in occasione della giornata mondiale della poesia. "Con questa iniziativa, alla quarta edizione – sottolinea l’assessore alla Cultura, Manuela Maffioli – le rinnoviamo il nostro omaggio". Marisa Ferrario Denna, scomparsa nel 2016, a 71 anni, ha affiancato all’insegnamento della filosofia e della letteratura italiana la produzione poetica vincendo nel 1987 del premio Eugenio Montale per l’inedito.

La sua ultima raccolta, "Ritratti in controcanto" (2011) è un omaggio a numerose figure femminili, poetesse, scrittrici, artiste, donne della storia e del mito con le quali l’autrice è in intimo colloquio ripercorrendone in versi le loro esistenze. Pagine intense, profonde, tra le figure la poetessa Anna Achmatova con cui immagina un dialogo superando la barriera del tempo, i versi di Marisa Ferrario Denna sembrano scritte oggi "E ancora ogni giorno notizie / di bombe massacri stermini. / La guerra non ha cedimenti / né pause né soste di sorta / La guerra non fa mai vacanza, / non trova barriere o confini. Avanza, procede ad oltranza". Oggi alle 18,30 in Sala Monaco "In controcanto: dialogo tra musica e poesia", reading e intermezzo musicale a cura di Rodolfo Guerra e Luca Antonini, alle 21 al cinema teatro Lux "Seminare Poesia": un viaggio attraverso le parole di poeti e cantanti con Stefano Orlandi, alla fisarmonica Giulia Bertasi. Quest’anno la rassegna prevede momenti rivolti ai ragazzi.R.F.