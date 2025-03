Busto cede al tie break contro Scandicci. Ora la Challenge Cup

Alla fine vince Scandicci al tie break, ma le farfalle escono dal campo e dai playoff con la testa alta e con l’applauso dei tifosi. La Uyba Busto Arsizio ha messo in campo cuore e grinta, andando avanti 2-0, poi ha dovuto subire il ritorno di una squadra fortissima, trascinata da una Kate Antropova da 32 punti. Le bustocche sono partite forte e sotto l’attenta regia di Jennifer Boldini sono scappate sul 16-12 e poi hanno chiuso sul 25-19 con una scatenata Rebecca Piva, 25 punti per lei alla fine.

Secondo set nel segno dell’equilibrio, Busto non molla, Kunzler (22 p.) la tiene in linea e poi sigla il 24-22 prima del 25-22 che fa impazzire il palasport. E anche il terzo set ha visto le due squadre combattere punto a punto fino al 22 pari. Poi due punti della Nwakalor e la schiacciata della ex Herbots hanno dato alle ospiti il 25-23. Nel 4° set Scandicci esce nel finale e vince facilmente per 25-20. Il tie break è stato equilibrato, ma in semifinale va Scandicci, Busto ai playoff per la Challenge Cup.

UYBA BUSTO ARSIZIO-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (25-19; 25-22; 23-25; 20-25; 20-22)

Fulvio D’Eri