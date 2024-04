Busto Arsizio, minacce e violenze alla ex dopo la fine della relazione: emesso il divieto di avvicinamento

Busto Arsizio (Varese), 11 aprile 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio hanno notificato a un trentenne, originario di uno stato del centro America, l’ordinanza con la quale il GIP ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna, vittima da due anni dei suoi atti persecutori.

Dalla relazione sono nati tre bambini, i due si erano di fatto separati l’anno scorso al culmine dell’ennesima violenta lite che aveva richiesto l’intervento delle pattuglie.

Era emerso dagli accertamenti e dalle indagini svolte dal Commissariato con la Procura della Repubblica, un quadro di minacce e molestie con le quali l’uomo, non rassegnandosi per la fine della relazione, bersagliava la ex rendendole la vita impossibile per il timore di ripercussioni sulla propria incolumità e per l’ansia che la attanagliava costantemente.

Nei confronti dell’uomo è stato emesso il provvedimento di rimanere ad almeno 500 metri di distanza dalla ex compagna.