Varese, 6 ottobre 2020 - Avrebbe dovuto andare a prendere la figlia a scuola, ma dopo essersi ubriacato se ne è dimenticato. Quando la moglie lo ha rimproverato lui ha reagito aggrendendola. La donna è finita in ospedale con un sospetto trauma cranico mentre l’uomo, grazie all’intervento della Polizia di Stato, è stato allontanato dal nucleo familiare con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Ad accorgersi della lite tra marito e moglie sono stati i vicini di casa che, allarmati, hanno subito chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati nell’appartamento della famiglia, l'uomo aveva appena finito di scagliarsi contro la consorte a suon di schiaffi, sferrandole anche una violenta testata. Il volto tumefatto della donna ha spinto gli agenti a portare via immediatamente l’uomo per mettere in sicurezza madre e figlia, raccogliendo poi le testimonianze sull’accaduto. La donna ha raccontato anni di violenze.