Busto Arsizio, l’appello per lo shopping di Natale: “Fate acquisti made in Busto”

L’appello arriva dalla vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli e dal presidente di Ascom Confcommercio di Busto Arsizio Rudy Collini, a Natale "compriamo e consumiamo bustocco". Comune e Ascom lanciano insieme un invito ad acquistare in città per lo shopping natalizio.

Non solo parole, Maffioli e Collini ci hanno messo la faccia con un video sotto l’albero di Natale allestito in piazza Santa Maria per invitare a fare acquisti nei negozi cittadini in vista delle festività natalizie. #compriAmobustocco e #consumiAmobustocco sono gli hashtag scelti per questa campagna di promozione del commercio cittadino a sostegno degli esercizi commerciali locali.

“Sostenere il nostro commercio significa sostenere la vita della nostra comunità – dice l’assessore Maffioli –, la salute delle nostre attività commerciali decreta in buona parte la salute del sistema città nel suo complesso. Fare esperienza di acquisto nei nostri negozi significa concorrere a fare la differenza tra una città in cui abitare e una città in cui vivere".

Il presidente di Ascom Collini sottolinea invece "a Busto ci sono oltre 1.600 attività commerciali, tra centro e quartieri,sono rappresentati tutti i settori merceologici, con un’offerta di qualità che può soddisfare ogni esigenza. Abbiamo anche oltre 50 negozi storici che propongono valori, tradizione, storia ed esperienza e non manca una collaudata partnership tra pubblico e privato che permette di offrire attività di intrattenimento per tutti come quelle che abbiamo proposto per questo Natale". Insomma non manca nulla, quindi per gli acquisti natalizi "compriamo e consumiamo bustocco".

Senza dimenticare un valore aggiunto: decine di attività commerciali hanno già aderito al progetto "Cresciamo insieme" che vede coinvolti commercianti e associazioni del terzo settore, coordinati dal Comune e da Ascom, in un rapporto di vicendevole assistenza. I negozi di vari settori merceologici (dalla pasticceria alla gioielleria) che sostengono l’iniziativa propongono prodotti la cui vendita consente di raccogliere fondi da destinare alle associazioni di volontariato con cui si è stretta la collaborazione.

Fa rilevare l’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni: "Spendere un euro a Busto, specialmente questo Natale vuol dire farlo valere due perché aiutiamo i negozi di prossimità e le associazioni del terzo settore". I negozi che partecipano al progetto espongono la vetrofania "negozio solidale". E con gli acquisti natalizi davvero si può fare del bene.