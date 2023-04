Busto Arsizio, lancia sassi contro le auto di passaggio: arrestato

Busto Arsizio – È stato arrestato dagli agenti del commissariato di Busto Arsizio un tunisino di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di resistenza e lesioni aggravate. Il giovane è stato denunciato anche con l’accusa di danneggiamento continuato.

Chiamate allarmate

I poliziotti l’altro giorno sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un uomo che scagliava oggetti contro le auto di passaggio. La pattuglia ha intercettato in via Carlo Tosi il tunisino e poiché non era minimamente collaborativo, anzi si ostinava a tenere le mani in tasca facendo sospettare il possesso di un’arma, i poliziotti hanno deciso di perquisirlo. La sua reazione è stata violenta: il giovane si è scagliato contro gli agenti minacciandoli e sferrando pugni e calci finché questi non sono riusciti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo.

Agitazione irrefrenabile

Anche durante il trasporto in Commissariato l’uomo ha continuato nella sua condotta, sferrando testate contro il plexiglass divisorio nell’auto di servizio. Non solo, una volta liberato dalle manette nella stanza dei fermati, si è denudato e ha preso a calci pareti e porta. I due operatori della Volante, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, hanno infine arrestato il venticinquenne con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate.