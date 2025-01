Busto Arsizio, là dove c’era un prato ci sarà un parcheggio. Ma Legambiente si mobilita per salvarlo

“Siamo soddisfatti dell’attenzione che il nostro sit – in ha ricevuto – dice Paola Gandini, presidente di Legambiente - sono venuti ad incontrarci numerose persone, tra loro i residenti nella zona che hanno manifestato la loro preoccupazione e hanno condiviso con noi la convinzione che il parcheggio sia inutile”.

Il prato, minacciato dall’asfalto per diventare posteggio, sottolinea Gandini “è l’ultima area verde rimasta nel perimetro del centro storico, e non c’è davvero bisogno di farla sparire, asfaltandola. Non c’è bisogno di un parcheggio, non servono posti, quelli a disposizione nella zona si rivelano insufficienti solo nei giorni prima di Natale ma per il resto dell’anno si trovano stalli liberi. Quindi perché realizzare un intervento, spendendo soldi, che non ha alcuna utilità? Lo chiediamo all’amministrazione comunale”.

Fa rilevare ancora la presidente di Legambiente BustoVerde: “Il prato è a fianco della storica chiesetta di San Rocco, in tutte le città si tutelano i monumenti storici, ma anche il loro contesto, cosa che invece non viene fatta a Busto Arsizio, la conferma nella volontà dell’amministrazione comunale di trasformare il prato in parcheggio”.