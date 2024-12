Busto Arsizio, inaugurato il posto di Polizia al pronto soccorso

Busto Arsizio (Varese) – Inaugurato oggi pomeriggio il posto di Polizia al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio.

A inaugurarlo ufficialmente con il taglio del nastro il questore di Varese Carlo Mazza e il direttore generale di ASST Valle Olona, Daniela Bianchi. “Garantirà maggiore sicurezza al personale e agli utenti, anche in termini di sicurezza percepita – ha detto ilquestore. “Con i nostri Pronto Soccorso superaffollati, sapere che si può contare sul supporto delle forze di polizia è fondamentale” ha sottolineato il direttore generale Daniela Bianchi. Il posto di Polizia è dotato di un maxischermo da cui si tengono sotto controllo le varie telecamere di videosorveglianza, in ogni sala visita del reparto ci sono pulsanti per la chiamata diretta in caso di emergenza. Al taglio del nastro erano presenti il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli con gli assessori Matteo Sabba (Sicurezza) e Alessandro Albani (Bilancio), oltre ai vertici di ASST Valle Olona e ai rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio bustese, il primo dirigente del Commissariato di Polizia Cristian Piron e il comandante della Caserma dei Carabinieri Andrea Poletto.

Il nuovo posto di Polizia sarà inizialmente presidiato per cinque mattine (dal lunedì al venerdì) più due pomeriggi grazie all’apporto del personale del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio. L’impegno, ha fatto sapere il questore “è di aprire anche in altri orari con maggiore disponibilità di personale e con il contributo della Polizia locale”.