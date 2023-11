Busto Arsizio, la palestra della scuola è inagibile causa temporale: il Comune stanzia 18mila euro

Palestra inagibile alla scuola primaria Aldo Moro: pronti i fondi per risolvere il problema. L’Amministrazione comunale ha messo mano al portafoglio determinando l’impegno di spesa per l’intervento di manutenzione straordinaria di cui necessita la struttura. Quindi via libera allo stanziamento di 18mila euro per rifare la pavimentazione: ora toccherà ad Agesp Attività Strumentali proseguire l’iter e realizzare l’opera che consentirà di rimettere la palestra a disponizione degli alunni.

A mettere fuori uso l’impianto era stato un violento temporale alla fine di agosto, che aveva allagato la palestra dell’Aldo Moro. Quindi dall’inizio dell’anno scolastico, a settembre, gli alunni del plesso di via Alba hanno potuto, tempo permettendo, fare ginnastica solo all’aperto. Della vicenda si è occupata Valentina Verga, consigliera comunale del Partito democratico, che era stata contattata dai genitori.

“Ora non è più possibile portare i bambini fuori – aveva protestato Verga sollevando di recente il problema – quindi senza la palestra non è possibile fare educazione motoria", facendosi portavoce della preoccupazione delle famiglie. Sempre la consigliera comunale ha fatto presente anche la scarsità di informazioni sui lavori e sui tempi di riapertura dell’impianto.

Ora è arrivata la risposta dall’amministrazione comunale con il via libera allo stanziamento delle risorse necessarie per la manutenzione. L’auspicio dei genitori è che i lavori vengano eseguiti in tempi non troppo lunghi e che dunque i bambini possano al più presto riprendere le lezioni di ginnastica.