Busto Arsizio, scomparsa Kimberly Buonvissuto. Familiari in ansia

Busto Arsizio, 23 novembre 2023 – Una famiglia in ansia. Si moltiplicano sui social gli appelli alle ricerche di Kimberly Buonvissuto, una ragazza di 20 anni residente a Busto Arsizio. La sua scomparsa è stata denunciata lunedì 20 novembre.

"È alta circa 1.55, ha i capelli rossi – si legge nel post diffuso dai familiari sui social – Quando è uscita di casa indossava una tuta grigia, scarpe nere e giubbotto Colmar”. Preoccupatissima la madre Graziana Tuccio, che ha informato polizia e carabinieri dell’allontanamento della figlia, ancora non si sa se volontario o meno. “Se qualcuno la vede contatti le forze dell'ordine", ha scritto in rete.

Kimberly attualmente è in cerca di lavoro. La aspettavano a casa, in via Cellini al rione dei Frati, lunedì sera, ma non è mai rientrata e non ha più dato notizie di sé. Il telefonino suona a vuoto, spento da giorni, nonostante la ragazza fosse uscita con il caricabatterie con sé.

La Procura e le forze dell'ordine della città lombarda stanno compiendo i primi atti d'indagine sul caso.