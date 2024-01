Busto Arsizio, l’istituto superiore dove si studia l’arabo, i sistemi informatici e il marketing

Un altro risultato importante per l’Ite Enrico Tosi: dal prossimo anno scolastico saranno attivati i percorsi quadriennali di Sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing e turismo, finalizzati all’esame di Stato identico al percorso quinquennale. E ci sarà pure la possibilità di studiare come terza lingua straniera l’arabo. L’appuntamento per conoscerli è il 14 gennaio dalle 9,30.

Nella presentazione sarà messa in evidenza la strutturazione di un percorso di internazionalizzazione con tirocini e stage all’estero a partire dal secondo anno, la possibilità di studiare come terza lingua l’arabo oltre le lingue comunitarie e quelle extraeuropee già presenti al Tosi e percorsi di almeno 8 settimane l’anno, sempre dal secondo anno, di alternanza scuola lavoro altamente qualificata.

I nuovi quadriennali si inseriscono in un percorso in filiera con il raccordo con il mondo del lavoro, degli ITS Academy e delle università. L’istituto di viale Stelvio vanta una decennale esperienza di percorsi quadriennali (il primo avviato nel 2014) e ha già stretto accordi di collaborazione importanti perché questi percorsi siano culturalmente di altissimo profilo e garantiscano l’immediato accesso all’università, al mondo del lavoro e agli ITS Academy.

Il mondo cambia velocemente, fondamentali le competenze linguistiche, la capacità di lavorare in team e di risolvere problemi complessi con creatività, le novità proposte dall’Ite Tosi per l’anno scolastico 2024/25 rispondono alle nuove esigenze e allo sviluppo delle diverse intelligenze.

Commenta con soddisfazione la dirigente Amanda Ferrario: "Il vantaggio competitivo che allinea i nostri studenti a quelli europei, diplomandoli un anno prima dei coetanei italiani, permette scelte di qualità nel percorso di studi o nella carriera lavorativa". La dirigenza, lo staff e tutto il gruppo di progetto del Tosi, aspettano i ragazzi che si preparano alla scelta del percorso di studi superiore il 14 gennaio 2024 per dare tutte le informazioni necessarie, sarà un open day speciale dalle 9,30 e alle 11, solo su prenotazione. Come scrive la dirigente "All’Ite Tosi non si smette mai di sognare", i nuovi percorsi formativi sono sogni realizzati.