Busto Arsizio, guida ubriaco e senza assicurazione: travolge le auto lungo via Quintino Sella

Un’auto fuori controllo guidata da un cittadino extracomunitario di 29 anni, ubriaco e senza assicurazione, ha travolto le automobili parcheggiare in via Quintino Sella, nel centro di Busto Arsizio, danneggiandole gravemente. Il guidatore è stato trasportato in ospedale e dimesso con prognosi di pochi giorni. Sottoposto all’alcoltest, gli operatori hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore al tollerato. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di alterazione. Gli è stata inoltre contestata la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria sull’auto, che è stata sequestrata.

Nella stessa giornata, a seguito dei controlli da parte della polizia di Busto Arsizio, in piazza Vittorio Emanuele II gli agenti hanno fermato un presunto pusher, extracomunitario di 24 anni irregolare sul territorio, trovato in possesso di 110 euro in banconote di ingiustificata provenienza. Individuato il suo domicilio, un monolocale a qualche centinaio di metri dalla piazza, e sottoposto a perquisizione, sono stati sequestrati ulteriori 40 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente pronti per la vendita. L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti ed è stata avviata nei suoi confronti la procedura di espulsione.