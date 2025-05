Piscina Manara, passo importante. Corsa all’apertura estiva. Pronti fondi da oltre 60mila euro

Si avvicina l’estate, l’obiettivo è garantire l’apertura estiva dell’impianto natatorio Manara, i cui problemi, ereditati dalla disatrosa gestione della società Forus, con cui l’amministrazione comunale risolse lo scorso anno in anticipo il contratto, non sono ancora del tutto risolti. Nei giorni scorsi un segnale dalla giunta: su proposta dell’assessore allo Sport, Luca Folegani, è stato approvato come atto di indirizzo, per garantire la riapertura dell’impianto natatorio di via Manara per il periodo estivo, l’erogazione alla società concessionaria dell’impianto - Acqua13 ssd rl - della somma pari a 60.885,93 euro a titolo di riequilibrio economico-finanziario relativamente alla stagione estiva dell’anno 2024. Si tratta del 75% della perdita registrata dal concessionario l’estate scorsa, pari a 66.542,00 euro. I lavori sono già avviati, l’attività esterna dovrebbe partire ai primi di giugno, mentre c’è ancora da attendere per la ripresa dell’impianto al coperto che richieste un notevole impegno economico, il comune punta per questo al "project financing" per rimetterlo a nuovo.

Nel mese di marzo è stata invece operata una variazione di bilancio di 150 mila euro proprio per sostenere l’avvio della nuova stagione estiva. La somma comprende la sistemazione di aree esterne, opere idrauliche, sistemazione dell’area verde e del campo da beach volley, manutenzione delle vasche idromassaggio, opere tecniche e di spurgo. Intanto martedì 13 maggio alle 18.30 nella seduta della commissione sport all’ordine del giorno l’audizione dell’assessore Folegani sulla vicenda della Manara, richiesta dall’opposizione con la firma del consigliere Emanuele Fiore.

Ros.Fo.