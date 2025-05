Tragedia sulla provinciale . Scivola con la sua moto e finisce contro un bus

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di giovedì primo maggio a Gazzada Schianno, la vittima è Lorenzo Vismara, 35 anni, che in sella alla sua moto si è scontrato prima con un’auto e poi con un autobus. La tragedia lungo la Provinciale 1, ancora da chiarire la dinamica da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi, sul posto sono subito arrivati i soccorsi dell’Areu e gli uomini dell’Arma di Varese. Per il motociclista, che risiedeva a Biassono, comune della provincia di Monza–Brianza, dove con la famiglia gestiva una nota attività nel settore delle carni, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nel violento impatto, inutili i tentativi dei sanitari per salvargli la vita. Lievi ferite invece per il conducente della vettura, un uomo di 38 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso del Circolo di Varese in codice verde. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava procedendo verso l’ingresso dell’autostrada A8 quando all’altezza del cavalcavia che sovrasta l’autostrada, avrebbe perso il controllo della moto urtando un’auto quindi sarebbe rovinosamente caduto a terra finendo travolto dall’autobus che viaggiava nella direzione opposta.

L’incidente, che si è verificato dopo le 18, ha provocato nel tardo pomeriggio del giorno di festa caratterizzato da traffico intenso, ripercussioni pesanti sulla circolazione con lunghe code in entrambe le direzioni. Vismara era conosciuto e stimato a Biassono, la notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel paese dove ha sede la nota attività commerciale nel settore delle carni della famiglia.

Raggiunto dalla notizia ha detto il sindaco di Biassono Luciano Casiraghi: "Una tragedia che colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Ci stringiamo con affetto e rispetto alla famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze da parte mia e dell’intera amministrazione comunale". Ieri mattina per fortuna senza gravi conseguenze l’incidente che ha coinvolto due auto a Gallarate, sul posto, via Pietro da Gallarate, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e gli agenti della Polizia locale.

Nello scontro hanno riportato ferite una donna di 33 anni e un uomo di 74 anni, trasportati al pronto soccorso di Gallarate, le loro condizioni non destavano preoccupazione. Ancora da chiarire la dinamica da parte della Polizia locale.