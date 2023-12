Busto Arsizio: appaltati i lavori per il cantiere Ex Borri. Cosa prevede il progetto

Busto Arsizio, 15 dicembre 2023 – Due buone notizie e viaggiano insieme. La prima: sono stati appaltati i lavori per la riqualificazione dell’ex Calzaturificio Borri, la seconda: grazie al ribasso d’asta del 13% operato dall’impresa vincitrice "il Comune – ha detto il sindaco Emanuele Antonelli in sede di Commissione bilancio – risparmierà da 1,2 a 1,3 milioni, uno sconto prezioso che ci fa comodo perché servirà per diminuire i mutui che abbiamo acceso".

L’ultimo mese dell’anno, con il clima natalizio, sta portando a Palazzo Gilardoni una ventata di ottimismo per quanto riguarda i grandi progetti che dovranno essere realizzati nei prossimi anni, grazie ai fondi del Pnrr. E l’opera più attesa riguarda proprio l’ex Borri, storico complesso rimasto per decenni nel limbo delle discussioni e delle proposte mai decollate per mancanza di risorse.

Poi il "miracolo" con i finanziamenti del Pnrr che consentiranno importanti interventi in città, di quelli che fino a qualche anno fa sembravano destinati a rimanere irrealizzabili. Ora, con l’aggiudicazione dell’appalto a un’impresa di Borgomanero, un progetto da 11 milioni di euro, per l’ex calzaturificio. La strada del recupero con nuove destinazioni appare spianata. Previsti un auditorium per la musica, un centro culturale, spazi per gli uffici comunali e residenze per disabili, pronti entro il 2026.

A completare la riqualificazione ci sarà l’edificio di housing sociale che sorgerà sull’area alle spalle dello storico immobile, per questo progetto si sono presentate dodici aziende, a breve anche questo capitolo sarà chiuso con l’assegnazione dei lavori. Quindi tutte le opere finanziate con i fondi del Pnrr saranno appaltate e tutti i cantieri, ha assicurato Antonelli, partiranno entro marzo-aprile 2024.

Nel frattempo prosegue la riqualificazione delle ex carceri ottocentesche, in via Borroni, primo progetto finanziato con le risorse del Pnrr avviato in città che darà all’edificio una destinazione culturale. Da sottolineare che l’intervento sta suscitando interesse a livello nazionale: l’altro giorno è stato presentato dall’assessore alla Cultura e vicesindaco Manuela Maffioli a Roma nell’ambito del festival "Città in scena" dedicato alla rigenerazione urbana. E Busto Arsizio c’è.