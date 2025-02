Busto Arsizio, arriva la prima culla per la vita: mano tesa alle donne in gravidanza

Busto Arsizio (Varese) – Anche a Busto Arsizio ci sarà la culla per la vita. L’annuncio durante la presentazione nei giorni scorsi del “Primula day”, tradizionale appuntamento promosso dal Centro aiuto alla vita di Busto Arsizio, in programma oggi e domani. La proposta di Emanuele Fiore, consigliere comunale (Gruppo Misto), che segue con sensibilità e attenzione il Cav, è stata accolta dal sindaco Emanuele Antonelli e sta diventando realtà, in tempi brevi, già per l’estate.

«Sono contento – commenta Fiore – l’idea ha trovato l’immediata collaborazione del sindaco e del presidente della Cri bustese Giulio Turconi, li ringrazio per l’immediata e convinta adesione, quindi si sta già lavorando sul progetto, la culla sarà collocata nella nuova sede della Cri».

Oggi e domani all’esterno delle chiese i volontari del Cav saranno presenti con le primule colorate, in occasione della 47 Giornata per la vita, i fiori saranno in vendita per raccogliere fondi a sostegno del Centro. Nei giorni scorsi durante la presentazione del “Primula day” sono stati illustrati i dati riguardanti l’attività svolta nel 2024. Numeri importanti: sono stati 34 i bambini aiutati a nascere, 47 le donne assistite, 39 le gestanti di cui l’83,5% straniere (il 60% sono di origine africana), il 16% italiane. Una su tre ha più di 34 anni e più della metà (il 53%) sono coniugate, mentre nel 60% dei casi sono già mamme con almeno due figli. Nella maggior parte dei casi sono problemi economici (41,5%) o di tipo abitativo (14,5%) alla base della volontà di interrompere la gravidanza.

Lo scorso anno dunque sono stati 34 i piccoli aiutati a nascere, ma sono oltre 1.400 dal 1989, anno di fondazione del Cav. Ha detto la presidente Marrese:«Il primo grazie va ha chi ha fondato il Cav. Io sto raccogliendo i frutti di quelli che hanno seminato prima di me», aiutando bambini a nascere e donne a diventare madri. Oggi e domani due giorni per celebrare la vita, questa sera alle 21 nella chiesa parrocchiale di Beata Giuliana la veglia di preghiera, domani la vendita delle primule all’esterno delle chiese: un aiuto al Cav, è un aiuto alla vita.