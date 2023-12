Busto Arsizio, nascondeva la droga nel monopattino elettrico: arrestato spacciatore

Il monopattino, mezzo agevole per spostarsi in città ma anche per nascondere la droga, cocaina, già suddivisa in dosi che probabilmente di lì a poco sarebbe stata consegnata ai “clienti”.

Mai il pusher sulla sua strada, corso Europa, in centro città, ha incrociato gli agenti della Polizia locale che lo hanno subito riconosciuto, non era per loro un volto nuovo, anzi, si trattava invece di un marocchino di 45 anni, arrestato nel mese di giugno 2022 con altri 11 suoi connazionali al termine di un’indagine antidroga condotta dal Commissariato bustese con la Procura della Repubblica.

I poliziotti l’hanno immediatamente fermato, nel successivo controllo hanno trovato nel vano della batteria del monopattino 16 dosi di cocaina, destinate allo spaccio. A quel punto gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione a Olgiate Olona dove, nascoste in una scarpa, hanno trovato altre 9 dosi di cocaina. Il quarantacinquenne è stato denunciato per la detenzione ai fini dello spaccio della cocaina.