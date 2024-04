Busto Arsizio, ciclisti riuniti davanti all’Ite Tosi: “La bici è una palestra a cielo aperto”

Domani, venerdì 12 aprile, tutti a scuola in bici all’Ite Tosi, l’appuntamento è alle 7.40 in viale Stelvio 23, davanti all’ospedale di Busto Arsizio. È l’iniziativa dal titolo “Il Tosi per un mondo più sostenibile”, come si legge sulla pagina social della scuola superiore “una mobilità dolce significa essere più rispettosi dell’ambiente e delle persone”.

Continua il post: “La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma anche una palestra a cielo aperto. Pedalare vi farà sentire meglio, sia fisicamente che mentalmente”. Importante: non dimenticare il casco. E infine una proposta: “E perché non cantare mentre pedalate? Perché arrivare a scuola incapsulati nelle vostre auto, da soli, isolati nelle cuffiette, già nervosi, quando possiamo rendere un gioco divertente l’accesso a scuola? Raggiungiamo la scuola insieme! Siamo tanti, siamo rumorosi! Alziamo il volume delle nostre voci!”. Domani tutti in bici all’Ite Tosi. Un esempio.