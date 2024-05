Bullismo a scuola e on line, come prevenirlo

Gallarate, 10 maggio 2024 – E’ in programma domani sabato 11 maggio alle 18.30 a Gallarate, presso l’Auditorium dell’IS Giovanni Falcone, l’iniziativa contro il bullismo nelle scuole, organizzata da Kiwanis Club Gallarate, obiettivo la sensibilizzazione sul problema e la prevenzione del bullismo, rivolta in particolare ad adolescenti e studenti delle scuole superiori.

L’evento si propone di informare e promuovere un clima di rispetto e solidarietà all’interno delle istituzioni scolastiche, ponendo l’accento sull’uso delle tecnologie informatiche che hanno aggravato il fenomeno. Porteranno il loro contributo per affrontare questo delicato tema il giudice del Tribunale di Busto Arsizio Giulia Pulcina, conosciuta anche per il suo impegno nella diffusione della legalità nelle scuole e l’esperto di tecnologie informatiche e cyberbullismo, Massimiliano De Cinque.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di sensibilizzare gli studenti sulle varie forme di bullismo e sulle modalità per prevenirle e affrontarle. Attraverso momenti di discussione e testimonianze, i ragazzi avranno l’opportunità di esprimere le proprie opinioni, condividere le proprie esperienze e acquisire suggerimenti su come promuovere un clima scolastico più sicuro e inclusivo. Il giudice Pulcina, con la sua esperienza e il suo impegno nel combattere l’illegalità, fornirà una prospettiva sia legale che morale sul bullismo, evidenziando l’importanza di una risposta ferma e risoluta da parte della società e delle istituzioni per contrastare questo fenomeno.

Riteniamo che ogni individuo ha il diritto di sentirsi al sicuro e rispettato nel contesto scolastico, e bisogna fare tutto il possibile per garantire questo diritto a tutti gli studenti. De Cinque offrirà invece preziosi spunti sui meccanismi del bullismo online, fornendo consigli sulle strategie per prevenirlo ed affrontarlo in modo efficace. Nell’era digitale, il cyberbullismo rappresenta una minaccia sempre più diffusa tra i giovani: è fondamentale educare gli studenti sulle conseguenze del loro comportamento online, un tema che sta molto a cuore proprio a De Cinque. L’invito degli organizzatori a partecipare è rivolto agli studenti, ai genitori, agli insegnanti e ai membri della comunità per unirsi insieme nella lotta contro il bullismo.