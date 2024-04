Bufera per i 13 dipendenti Sieco: "La mancata assunzione diretta?. Dovuta solo a regole da rispettare"

"Riteniamo del tutto prive di fondamento e non conformi alle regole di correttezza, oltre che profondamente lesive dell’immagine della nostra società, le affermazioni che Sieco sta diffondendo, a mezzo stampa, in merito alla questione dei lavoratori". Così Amga prende le distanze da quanto sta emergendo in queste ore sulla questione della mancata assunzione diretta dei 13 lavoratori Sieco, da parte di Aemme Linea Ambiente. Dal primo di maggio infatti Ala sarà il nuovo gestore del servizio d’Igiene Urbana sul territorio di Castellanza. "La decisione, da parte nostra, di non procedere con l’assunzione diretta dei dipendenti di Sieco che prestano servizio sul territorio di Castellanza, risponde unicamente alla necessità di rispettare quella serie di precise regole che, nello specifico, escludono l’applicabilità della cosiddetta "clausola sociale" invocata da Sieco e di precisi vincoli in materia di assunzioni che Aemme Linea Ambiente, in quanto società pubblica partecipata in House, non può assolutamente ignorare. Le procedure di selezione a evidenza pubblica che Ala ha bandito allo scopo di reclutare il personale necessario per l’espletamento del servizio sul territorio di Castellanza, non sono un capriccio, né un bieco escamotage, ma una stringente necessità di Legge come, d’altronde, copiosa giurisprudenza, anche del tribunale territorialmente competente, ha avuto modo di confermare. Come si può tacciare la nostra società di mancanza di etica e poi uscire sui giornali con affermazioni prive di fondamento ed esternazioni, quindi, denigratorie che sono, appunto, ben lontane da quei principi etici che ciascuno dovrebbe osservare?".

Amga ha chiesto a Sieco di produrre documentazione che comprovasse l’avvenuta assunzione dei lavoratori secondo i princìpi della pubblica selezione che le Società in House devono applicare. "Queste nostre reiterate richieste sono rimaste puntualmente prive di un riscontro". La legge vieta ad Ala, nella concreta fattispecie- pena la nullità dei contratti di lavoro e la responsabilità per danno erariale - di assumere dipendenti in diverso modo".