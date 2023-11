Brughiera da scoprire . In bici nel Parco TIcino

In bicicletta per scoprire la brughiera, ma non solo. Domani mattina si parte alle 10 dal parcheggio del Binda Bici Bar. Pedalando con le guide naturalistiche del Parco del Ticino si potrà attraversare la parte sud della brughiera passando vicino alle vasche di laminazione del depuratore del torrente Arno, il campo della Promessa e la Rosa dei Venti. "In questi giorni – afferma Roberto Vellata del coordinamento Salviamo il Ticino –, in vista della manifestazione attraverso tutta l’area candidata a diventare sito di importanza comunitaria, abbiamo compiuto un intervento di pulizia dei sentieri all’interno del Campo della Promessa e liberato dalla vegetazione la famosa Rosa dei Venti". La Rosa dei Venti è una sorta di “cerchio magico”, diviso secondo i punti cardinali e i 360 gradi che serviva – al tempo in cui al Campo della Promessa centinaia di piloti si addestravano – a mettere a punto la bussola degli aerei, sempre soggetta ad errori per l’influenza di magnetismi latenti. Gli aerei venivano in questo luogo proprio per mettere “a fuoco” la bussola.