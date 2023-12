Brinzio, tenta il suicidio in auto: salvato da un runner di passaggio

Brinzio (Varese) – Voleva suicidarsi con i gas di scarico dell’auto, l’allarme lanciato tempestivamente da un runner che si è accorto della situazione ha salvato la vita a un cinquantaduenne. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 dicembre, a Brinzio.

A destare sospetti l’auto parcheggiata, il runner ha notato un tubo che collegava la marmitta con l’abitacolo, all’interno c’era un uomo, quindi non ha perso tempo ma ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Luino, i vigili del fuoco e ambulanza e automedica del 118. Fortunatamente l’aspirante suicida non aveva ancora messo in moto l’auto. Il cinquantaduenne è stato accompagnato al Pronto soccorso di Varese per accertamenti.