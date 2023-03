Botte ai genitori: arrestato a 40 anni

L’allarme è scattato con la segnalazione al numero dell’emergenza, il 112, di una lite in famiglia a Castiglione Olona. Una pattuglia dei carabinieri è arrivata presso l’abitazione in cui era in corso il violento litigio tra familiari e qui i militari hanno arrestato un uomo di 40 anni in flagranza di reato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dagli accertamenti effettuati dagli uomini dell’Arma è emersa la difficile situazione vissuta dai genitori del quarantenne, una convivenza molto problematica all’interno della quale l’arrestato, trovato la mattina di domenica in stato di agitazione, si sarebbe reso in più circostanze responsabile di maltrattamenti, pretendendo da loro somme di denaro fino a minacciarli ed aggredirli se non otteneva i soldi richiesti. Il quarantenne al termine delle formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento dei domenica mattina conferma l’attenzione dei carabinieri verso i reati di maggior allarme sociale, in particolare quelli alle cosiddette "fasce deboli", sia con attività di prevenzione attraverso informazione e consulenza, che con azioni di contrasto. L’appello è di non stare in silenzio, ma denunciare le violenze e i maltrattamenti. R.F.