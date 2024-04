Borse di studio “padre Bossi”. Al via il bando

Al via il bando per la presentazione delle domande per le borse di studio in memoria di padre Giancarlo Bossi, missionario di Bià. Le borse sono frutto di una donazione modale decennale effettuata da una famiglia abbiatense al fine di incoraggiare il proseguimento degli studi per quegli studenti che si distinguano per volontà di crescita personale, premiando l’impegno scolastico e nella comunità attraverso l’erogazione di premi annuali. Destinatari gli studenti frequentanti scuole statali del primo e secondo ciclo di Abbiategrasso, indipendentemente dalla residenza, che siano: meritevoli per rendimento e comportamento sia in ambito scolastico che extrascolastico; che non siano già beneficiari di altri premi o borse di studio di istituzioni scolastiche destinate agli studenti; presentino particolari situazioni di disagio e difficoltà per il proseguimento degli studi. Inoltre, studenti universitari residenti in Abbiategrasso che siano in corso regolare di studi e che: frequentino università non telematiche; siano meritevoli per rendimento e comportamento sia in ambito scolastico che extrascolastico; non siano già beneficiari di altri premi o borse di studio.Ch.S.