Borse di studio ai ragazzi meritevoli

Valorizzare l’impegno e i risultati degli adolescenti che si sono impegnati sui banchi scolastici, gratificando la loro eccellenza. A tal fine, il Comune istituisce borse di studio per studenti meritevoli delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado (ex Scuole medie), in continuità con quanto avviato fin dall’anno scolastico 2007/2008. Un piccolo supporto anche per i bilanci delle famiglie. Per premiare i risultati scolastici relativi all’anno 2023/2024, ai beneficiari della borsa di studio comunale verranno riconosciuti questi contributi: 100 euro a chi avrà conseguito 9 agli esami finali di licenza media, 200 euro a chi avrà conseguito 10 e 10/lode agli esami finali. Il contributo è finalizzato all’acquisto dei libri di testo richiesti dalla Scuola secondaria di secondo grado. Da ieri è possibile candidare i propri figli. Le domande di partecipazione al concorso, da compilarsi su apposito modulo (scaricabile dal sito www.comune.castellanza.va.it), dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo e.sartori@comune.castellanza.va.it, fino al 12 luglio 2023, unitamente alla copia fronte/retro del certificato rilasciato dalla scuola. La consegna del riconoscimento istituzionale agli studenti meritevoli da parte del sindaco potrà avvenire in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2024/2025 alla Scuola secondaria di primo grado "Leonardo Da Vinci". Silvia Vignati