Blitz delle Fiamme gialle. Controlli sulle slot machine. Scattano multe per 17 locali

Sono 17 gli esercizi pubblici che in seguito ai controlli degli uomini della Guardia di Finanza di Varese per quanto riguarda l’utilizzo delle slot machines sono stati sanzionati nel territorio varesino poiché hanno violato le ordinanze in vigore e in particolare non hanno rispettato le "fasce protette"(gli orari di entrata e uscita dal lavoro e dalla scuola) in cui i dispositivi devono essere spenti.

Le operazioni sono state condotte nell’ambito della prevenzione e del contrasto della ludopatia e delle altre problematiche legate al gioco d’azzardo lecito. I controlli sono stati effettuati in esercizi pubblici situati a Caronno Pertusella, Cremenaga, Cunardo, Ferrera di Varese, Luino, Maccagno, Marchirolo e Olgiate Olona.

I gestori dei locali che hanno ricevuto sanzioni (amministrative e pecuniarie) sono accusati di avere violato le ordinanze emanate dai sindaci e i regolamenti approvati dai rispettivi consigli comunali, iniziative intraprese dagli enti locali proprio per regolamentare e limitare il fenomeno del gioco, soprattutto in relazione alla sempre più ampia diffusione delle slot machines. I finanzieri hanno dunque riscontrato, anche tramite l’utilizzo di un software all’avanguardia in uso alla Polizia Economico-Finanziaria, denominato "Scaams", la messa in funzione di alcuni apparecchi in violazione delle limitazioni orarie. In questi casi le sanzioni amministrativo pecuniarie vanno da un minimo di 100 a un massimo di 9.294 euro.

Sanzioni che sono state pagate immediatamente da parte dei gestori, molti dei quali sono di origine cinese. Gli importi riscossi dagli Enti Locali e dalla Prefettura di Varese potranno essere investiti in nuovi progetti e iniziative volti alla prevenzione e al contrasto della ludopatia, che costituisce una sempre maggiore fonte di preoccupazione.

Da sottolineare che nel settore del gioco pubblico, l’azione della Polizia Economico-Finanziaria è mirata altresì a tutelare i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, salvaguardando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori, nonché al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità, economica e organizzata.