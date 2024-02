Blitz del collettivo Adespota al McDonald’s di Gerenzano

Manifesti pro Palestina e volantini distribuiti tra i tavoli. È il blitz organizzato ieri pomeriggio dal Collettivo Adespota al ristorante McDonald’s al confine tra Gerenzano e Saronno. Sui social il gruppo anarchico ha voluto esprimere la propria solidarietà ai palestinesi: "Non vogliamo restare indifferenti di fronte a un genocidio. E vogliamo ricordare che siamo circondati da sostenitori e collaboratori della guerra". Il riferimento è al gruppo Mc Donald’s Israel, che gestisce i ristoranti presenti in Israele, che dal giorno dell’attentato di Hamas il 7 ottobre scorso ha deciso di regalare migliaia di pasti gratuiti alle forze armate dello Stato ebraico. Il conflitto in corso a Gaza ha diviso la galassia della multinazionale della ristorazione: Mc Donald’s Oman si è per esempio schierato a fianco della popolazione palestinese, con una donazione di centomila dollari per sostenere la rete dei soccorsi. Proteste simili a quella di Gerenzano (e in certi casi inviti al boicottaggio) contro Mc Donald’s si sono già verificate a Torino e in altri Paesi europei e asiatici. S.G.