Blitz antidroga: controlli serrati e sequestri

Proseguono i controlli nel territorio per contrastare la presenza di spacciatori. La Polizia di Stato di Varese, coadiuvata dalla Squadra Cinofili di Milano, dal Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, dai Carabinieri della Tenenza di Tradate e dalla Polizia Locale di Tradate e Venegono Superiore, ha effettuato un servizio specifico di ordine e sicurezza pubblica finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in tutta l’area boschiva limitrofa al “Parco Pineta”. L’attività, coordinata dagli operatori della Squadra Mobile, si è svolta con il monitoraggio e il controllo serrato delle zone boschive e delle arterie viarie interne ed esterne al Parco Pineta, una delle aree costantemente monitorate.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 52 veicoli e sono stati identificate 89 persone, tra le quali un soggetto, pregiudicato, denunciato in quanto risultato inottemperante al provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Tradate ed un altro individuo trovato in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, e per questo segnalato all’Autorità Amministrativa. Durante la perlustrazione delle zone boschive sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di sostanze stupefacenti, quali cocaina e hashish, occultate nella folta vegetazione dai pusher attivi nella zona, individuato e successivamente smantellato un bivacco adibito alla preparazione e allo spaccio di stupefacenti, con annessa postazione per il pernottamento.

Ros. Fo.