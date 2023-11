Blitz al negozio di bici sventato dal vigilante

Questa volta il colpo fortunatamente non è riuscito: il tentativo

di furto di biciclette a danno della Bieffe Cicli-Trek Flagship Store di Cavaria è fallito. I malviventi sono entrati

in azione ieri all’alba, intorno alle 5 quando hanno forzato il cancello di ingresso del negozio quindi hanno posizionato dei bancali come rampa per sfondare la vetrina con un furgone.

Il suono dell’allarme e l’arrivo del personale della vigilanza privata hanno messo in fuga la banda di ladri che si è allontanata velocemente in direzione di Gallarate: nel rione di Caiello hanno abbandonato il veicolo e si sono dileguati a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Gallarate che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. I malviventi sono fuggiti senza bottino, ma ingenti sono i danni causati al punto vendita. Nel mese di settembre invece il colpo era riuscito a Gazzada Schianno: nel mirino dei malviventi un negozio molto noto tra gli appassionati delle due ruote, "All4cycling".

In quel caso erano state rubate venti biciclette elettriche e in carbonio, un colpo di grande valore.

