Bisuschio, anziano travolto e ucciso dal treno: interrotta la circolazione ferroviaria

Bisuschio (Varese) – Vigili del fuoco impegnati oggi – domenica 17 settembre - in vari interventi, il più grave a Bisuschio dove un anziano di 74 anni nel primo pomeriggio è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Sul posto son o subito arrivati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer per i rilievi. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare, deceduto sul colpo.

Accertamenti sono ancora in corso per chiarire le cause della tragedia, da appurare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il traffico ferroviario lungo la linea Porto Ceresio-Varese-Milano è stato interrotto.

Le squadre dei pompieri oggi sono state impegnate anche a a Induno Olona per spegnare le fiamme che hanno interessato la copertura di un edificio e a Varese dove in via Gradisca in uno stabile sono comparse delle lesioni. Dopo il sopralluogo due abitazioni sono state dichiarate inagibili.