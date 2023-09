Bisuschio, cerva con una freccia di balestra conficcata nel collo si aggira tra i boschi insieme al suo piccolo

Bisuschio (Varese) – Nei boschi di Bisuschio (Varese) è stata avvistata e fotografata una cerva con una freccia da balestra conficcata nel collo. L’animale si aggira tra gli alberi della zona di Pogliana insieme al suo piccolo.

Un episodio che si aggiunge ai due precedenti di questi giorni dell’orsa Amarena uccisa con un fucile in Abruzzo e della capretta ammazzata a calci durante una festa in un agriturismo a Fiuggi.

La cerva di Bisuschio è stato notata mercoledì da due residenti della frazione Pogliana, abituati a vedere animali selvatici avvicinarsi alle abitazioni. I cittadini hanno visto che l’animale aveva una freccia di colore verde conficcata nel collo, tra l’orecchio e la mandibola.

L’animale, a quanto raccontato e a quanto si vede nelle foto, è abbastanza tranquillo, mangia e si muove senza difficoltà, ma i volontari che si stanno occupando della vicenda e che sono in contatto con la polizia provinciale e l’Ats hanno spiegato che bisogna comunque intervenire, per evitare che possa sviluppare un’infezione.

Per questo, entro domani, come confermato di Bisuschio Giovanni Resteghini, dovrebbe essere organizzato il servizio di cattura per poter medicare l’animale in sicurezza: per questo gli agenti dovranno intervenire con le reti e un fucile per anestetizzare l’esemplare.

Una cittadina ha denunciato l’accaduto sulla gruppo Facebook 'Sei di Cuasso se...': “Nei boschi di Pogliana Bisuschio stanno cacciando cervi usando una balestra! Questa non è caccia, ma crudeltà vera e propria”.