Bimbi-spazzini dopo la festa: saranno premiati

Domani mattina l’assessore all’Istruzione Giampiero Chiodini alla primaria Santa Caterina ringrazierà i sei bambini di 9 anni della stessa classe – Diletta, Nicolò, Lamar, Martina, Devis e Kimberly – che hanno voluto mettere in pratica gli insegnamenti sulla raccolta differenziata ricevuti a scuola. Vedendo la scia di rifiuti multicolori lasciati dopo il passaggio delle maschere, hanno deciso di ripulire la piazza differenziando i materiali recuperati. "Abbiamo pensato di raccogliere le bombolette spray di schiuma e stelle filanti usati per la festa. Qualcuno avrebbe potuto inciampare", dice Diletta, una delle piccole protagoniste di questa storia. Il materiale raccolto è stato posto sul recinto delle fioriere di piazza Liberazione: un centinaio di contenitori da una parte e tanti tappi di plastica dall’altra.

"Insieme abbiamo raccolto tutte le bombolette: erano tantissime, siamo riusciti a prenderle tutte solo dopo ore. Alla fine ero super contento di aver aiutato l’ambiente", commenta Nicolò soddisfatto. "Abbiamo pulito l’ambiente per evitare che qualche anziano inciampasse nei gomitoli di stelle filanti che nascondevano le bombolette, e anche le mamme con i passeggini. Credo che abbiamo fatto un lavoro molto bello e gentile", afferma Martina. "In questo modo abbiamo reso più facile il lavoro degli addetti alle pulizie", hanno aggiunto Lamar e Devis.

Dai piccoli una tiratina d’orecchie ai più grandi: "Festeggiare il Carnevale è molto divertente però non dev’essere un giorno per sporcare le piazze di tutta la città. Spero che quello che abbiamo fatto sia d’esempio agli adolescenti perché non sporchino più", la riflessione di Kimberly. Una lezione per tutti, grandi e piccoli.

Giovanni Chiodini