Biblioteche e musei. Progetti di Servizio civile

Il Comune offre a quattro giovani la possibilità di candidarsi per partecipare a un progetto di Servizio civile. L’invito è rivolto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti, e prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno. Due i progetti su cui lavoreranno. Il primo è centrato su "valorizzare e promuovere le biblioteche nei Comuni della Lombardia", i posti a disposizione sono tre. Il secondo verte su "valorizzare il patrimonio culturale e museale dei Comuni della Lombardia", 1 posto a disposizione. Le 25 ore settimanali sono distribuite su cinque o sei giorni. La partecipazione prevede contributo economico mensile di 507,30 euro. Si ottiene inoltre un percorso formativo specifico, il rilascio dell’attestato di certificazione delle competenze e la riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici. Per candidarsi c’è tempo fino alle 14 del 15 febbraio 2024.