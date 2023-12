Biandronno, accoltellato nei boschi: 28enne grave. Caccia all’aggressore

Biandronno (Varese), 6 dicembre 2023 – Ferito con un’arma da taglio un giovane di 28 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di circolo di Varese. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. L’aggressione è avvenuta oggi pomeriggio a ridosso di una zona boschiva tra Biandronno e Travedona Monate. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

L’allarme è scattato poco dopo le 16, sul posto sono accorsi gli operatori di Sos dei Laghi e i carabinieri. E’ ancora da chiarire che cosa sia accaduto, pare che il giovane sia rimasto coinvolto in una lite, poi degenerata, non si esclude che l’aggressione sia legata allo spaccio di droga nei boschi.