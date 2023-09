Besozzo e Gavirate, il vigile urbano è falso ma la truffa è vera

Besozzo (Varese), 20 settembre 2023 – Attenzione ai truffatori nel varesotto. Dopo gli episodi segnalati a Castellanza e Fagnano Olona, gli specialisti del raggiro si sarebbero “dirottati” più a nord in provincia.

Due i colpi purtroppo andati a segno, a Besozzo, dove due soggetti, uno dei quali con la divisa da vigile urbano, hanno derubato un’anziana di gioielli e soldi.

A Gavirate a essere truffata una coppia di anziani, in azione secondo il racconto delle vittime, tre uomini, uno era in auto fuori dall’abitazione, gli altri due, uno dei quali anche in questo caso in divisa da vigile urbano, sono invece entrati nell’abitazione dopo aver convinto la coppia ad aprire perché l’acqua del rubinetto dopo i temporali era inquinata e dunque bisognava intervenire per rimediare all’inconveniente. Non solo per spaventare ancora di più i due anziani hanno detto loro che c’era il rischio che la casa esplodesse se c’era in giro dell’oro. A quel punto la trappola è scattata: probabilmente leggermente storditi da qualche sostanza spruzzata dai truffatori, hanno aperto la cassaforte consegnando a loro preziosi e soldi. Dunque attenzione: vale sempre il consiglio di non aprire a sconosciuti, nel caso chiedere aiuto ai vicini o ai familiari e chiamare il 112.